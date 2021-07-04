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تعرف علي حجم اصابة الشناوي

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تعرف علي حجم اصابة الشناوي تعرف علي حجم اصابة الشناوي

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام انبي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة انبي بملعب الدفاع الجوي بعد التحام قوي في إحدى المرات حاول معها التحامل على نفسه لكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من التواء شديد في الركبة بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت لمعاناته من آلام شديدة.

أضاف بأنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة ٤٨ ساعة حتى تتضح الرؤية وبعدها تجرى آشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصابا.

المصرى اليوم

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