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لبنان.. جبران باسيل يتهم أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين بـ"الانخراط في شبكات وعمليات تهريب"

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لبنان.. جبران باسيل يتهم أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين بـ"الانخراط في شبكات وعمليات تهريب" لبنان.. جبران باسيل يتهم أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين بـ"الانخراط في شبكات وعمليات تهريب"

جى بي سي نيوز :- اتهم رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، جبران باسيل​، اليوم الأربعاء، "أجهزة أمنية ونوابا وسياسيين" في البلاد، بـ"الانخراط في شبكات وعمليات تهريب عبر الحدود".

وجاءت تصريحات باسيل خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الذي يقضي بإقرار "البطاقة التمويلية" وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري : "المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أما كيفية توزيع أعباء و تمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة، وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول".

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

المصدر: "الجديد" + RT

جي بي سي نيوز

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