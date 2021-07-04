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عاجل | القبض على شخصين كبلا شقيقهما بمكة

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الفيصل يضع حجر الأساس لمبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري...

fea9ce5171.jpgجدة :الوطن
c461448ff8.jpg24 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

الداخلية توضح أسباب تعليق السفر لبعض الدول

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم، ما تزال سباقة في اتخاذ...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

عبر التاريخ .. أعوام لم تقم فيها مناسك الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية قصر أداء الحج للعام الهجري الحالي 1442، على حجاج الداخل فقط من المواطنين والمقيمين، وفق عدد من الشروط...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

10 آلاف ريال غرامة الحج بدون تصريح

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه بناء على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

فتح برامج التوظيف لحملة الثانوية في الحرس الملكي

أعلنت رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتتح فرعين في نجران وحائل

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعين في مدينتي نجران وحائل ضمن خططها الإستراتيجية للتوسع في مناطق المملكة كافة،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

درجات الحرارة ترتفع في معظم المناطق

سجل المركز الوطني للأرصاد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم المناطق حيث أكد أن الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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