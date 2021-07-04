عاجل | القبض على شخصين كبلا شقيقهما بمكة
يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري...
اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام...
الداخلية السعودية توضح أسباب تعليق السفر لبعض الدول
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم، ما تزال الحكومة سباقة في اتخاذ...
أعلنت المملكة العربية السعودية قصر أداء الحج للعام الهجري الحالي 1442، على حجاج الداخل فقط من المواطنين والمقيمين، وفق عدد من الشروط...
صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه بناء على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة...
أعلنت رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف...
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعين في مدينتي نجران وحائل ضمن خططها الإستراتيجية للتوسع في مناطق المملكة كافة،...
سجل المركز الوطني للأرصاد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم المناطق حيث أكد أن الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية...