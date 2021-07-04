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«التعليم العالي»: تلقي لقاح كورونا يقلل نسب دخول المستشفيات

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«التعليم العالي»: تلقي لقاح كورونا يقلل نسب دخول المستشفيات «التعليم العالي»: تلقي لقاح كورونا يقلل نسب دخول المستشفيات

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن تطعيم عدد أكبر من المواطنين يساهم في تقليل انتشار وباء .

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المٌذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أن «التطعيم يقلل بشكل كبير من احتياج المصابين للدخول إلى المستشفيات بنسبة تصل إلى 70%، ويقلل بشكل أكبر من معدلات الوفيات».

وأوضح: «الدول انتقلت من مرحلة صفر إصابات إلى مرحلة التعايش الآمن مع الفيروس من خلال تقليل معدلات الوفيات وتقليل الاحتياج للدخول إلى المستشفيات، ليتحول المرض مثل الإنفلونزا الموسمية»، مردفا: «الدولة المصرية تعمل على توفير اللقاحات من جميع المصادر للمواطنين».

وتابع: «مطلوب من المواطنين خلال المرحلة الحالية المبادرة بالتسجيل من خلال الموقع الذي اطلقته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، حتى يتمكنوا من العودة لحياتهم بشكل أقرب لما قبل كورونا».

المصرى اليوم

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