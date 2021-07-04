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وكيل «تضامن الشرقية» يستعرض الأنشطة والمبادرات الجاري تنفيذها بالمحافظة

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وكيل «تضامن الشرقية» يستعرض الأنشطة والمبادرات الجاري تنفيذها بالمحافظة وكيل «تضامن الشرقية» يستعرض الأنشطة والمبادرات الجاري تنفيذها بالمحافظة

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استعرض عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، الأحد، الأنشطة والمبادرات الجاري تنفيذها من خلال 266 وحدة تضامن إجتماعي تابعين لـ 19 إدارة إجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن دور الرعاية المتكاملة للأطفال والمسنين والتي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيراً إلى مشاركة المديرية بمختلف مكاتبها في برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والتوعية بخطورة المشكلة السكانية، وتفعيل مبادرة «2 كفاية» وبرامج ومبادرات دعم المرأة والطفل، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأحد، لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي الجديد، عبدالحميد الطحاوي، لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية ،وتقديم أفضل الخدمات للمستحقين .


اطلع المحافظ على خطة عمل المديرية خلال الفترة القادمة؛ مؤكداً على ضرورة الإستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق العدالة الإجتماعية والوصول للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياة كريمة.

المصرى اليوم

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