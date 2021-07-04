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محافظ الغربية يكرم مشرف وعامل النظافة بحي ثان طنطا لتفانيهما في العمل

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محافظ الغربية يكرم مشرف وعامل النظافة بحي ثان طنطا لتفانيهما في العمل محافظ الغربية يكرم مشرف وعامل النظافة بحي ثان طنطا لتفانيهما في العمل

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأحد، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، بتكريم عامل النظافة رجب أحمد إبراهيم العشماوي ونصر صلاح حماد العزيزي رئيس جهاز النظافة بحي ثان طنطا، لتفانيهما في العمل وأداءه على أكمل وجه، موجهاً بصرف مكافأة فورية لكلا منهما.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تحرص دائما على تكريم المتميزين تشجيعاً لهم، موجهاً رئيس الحي وباقي رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهد في رفع المخلفات، واستحداث وردية جديدة وقت الفجر لرفع مستوى النظافة بكافة مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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