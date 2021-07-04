تشكيل الأهلي .. الشحات يقود الهجوم وديانج بديلاً أمام سموحة وديانج

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أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الأول الذي سيخوض مواجهة سموحة بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

فيما يحتفظ بأوراق رابحة على دكة البدلاء وهي: علي لطفي- محمود وحيد – رامي ربيعة – كهربا – مروان محسن – أليو ديانج – صلاح محسن – سعد سمير – جونيور أجايي.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويحتل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.