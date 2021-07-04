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تشكيل الأهلي .. الشحات يقود الهجوم وديانج بديلاً أمام سموحة وديانج

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تشكيل الأهلي .. الشحات يقود الهجوم وديانج بديلاً أمام سموحة وديانج تشكيل الأهلي .. الشحات يقود الهجوم وديانج بديلاً أمام سموحة وديانج

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أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الأول الذي سيخوض مواجهة سموحة بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

فيما يحتفظ بأوراق رابحة على دكة البدلاء وهي: علي لطفي- محمود وحيد – رامي ربيعة – كهربا – مروان محسن – أليو ديانج – صلاح محسن – سعد سمير – جونيور أجايي.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويحتل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

المصرى اليوم

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