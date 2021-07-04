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مران .. محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية

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مران الزمالك.. محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية مران .. محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية

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خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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