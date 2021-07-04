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خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم.
ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.