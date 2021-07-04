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واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي. ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.
فيما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال. وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم.