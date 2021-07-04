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تدريبات خاصة لـ «جمعة».. وفقرة بدنية للاعبي تحت اشراف فرناندو

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تدريبات خاصة لـ «جمعة».. وفقرة بدنية للاعبي الزمالك تحت اشراف فرناندو تدريبات خاصة لـ «جمعة».. وفقرة بدنية للاعبي تحت اشراف فرناندو

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واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي. ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

فيما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال. وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم.

المصرى اليوم

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