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مصير الأشواط الإضافية.. «كاف» يطبق اللائحة الاستثنائية على نهائي أفريقيا

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مصير الأشواط الإضافية.. «كاف» يطبق اللائحة الاستثنائية على نهائي أفريقيا مصير الأشواط الإضافية.. «كاف» يطبق اللائحة الاستثنائية على نهائي أفريقيا

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق اللائحة الاستثنائية للمسابقات الأفريقية، في ظل جائحة كورونا الصادرة في 8 يوليو 2020 على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين كايزرشيفز والأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز يوم 17 يوليو 2021 على ملعب «محمد الخامس» في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتم إرسال اللائحة للاتحاد المصري لكرة القدم ولاتحاد جنوب أفريقيا.

كما فضل «كاف» الاستمرار باللائحة الاستثنائية للمسابقات الصادرة في يوليو 2020 بدلا من اللائحة المنظمة لدوري الأبطال في 2019.

المصرى اليوم

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