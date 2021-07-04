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كارتيرون: نحترم قرار اتحاد الكرة.. ونتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي

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كارتيرون: نحترم قرار اتحاد الكرة.. ونتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي كارتيرون: نحترم قرار اتحاد الكرة.. ونتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي احترامه لقرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررا لها غدا الإثنين في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك إن الفريق كان قد استعد للقاء جيدا، ولكن الاستعدادات ستختلف خاصة أن الزمالك سيفتقد لخدمات الرباعي: محمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام في الفترة المقبلة لتواجدهم مع الأولمبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بجدية لكل المباريات المتبقية في الموسم الحالي. واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو.

المصرى اليوم

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