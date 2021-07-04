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مران .. تدريبات تأهيلية للفريق .. واجتماع خاص بين كارتيرون واللاعبين

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مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للفريق .. واجتماع خاص بين كارتيرون واللاعبين مران .. تدريبات تأهيلية للفريق .. واجتماع خاص بين كارتيرون واللاعبين

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي. وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تم تأجيلها مؤخرا.

وعقد كارتيرون، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له، وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري. وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم.

المصرى اليوم

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