أبوظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بكورونا للمواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

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قالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه سيتعين على المواطنين والمقيمين في الإمارة، القادمين من خارج الدولة، والذين لم يتلقوا اللقاح، إجراء فحص (بي.سي.آر) مرتين، مرة لدى الوصول ومرة أخرى بعد 11 يوما والبقاء في حجر صحي لمدة 12 يوما.

أما القادمون من وجهات مدرجة على القائمة الخضراء فسيُطلب منهم فقط إجراء الفحص لدى الوصول وفي اليوم السادس والثاني عشر.

وبالنسبة للذين تلقوا اللقاح فإنهم سيجرون فحص (بي.سي. آر) مرتين لدى الوصول وبعد ستة أيام مع الخضوع لحجر صحي سبعة أيام. أما القادمون من وجهات مدرجة على القائمة الخضراء، فإنهم غير مطالبين بالخضوع لحجر صحي.

وقالت اللجنة إن ذلك «سيطبق على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يومًا أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح».