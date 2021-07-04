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بسبب الدولار.. تحذيرات في لبنان من نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة

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بسبب الدولار.. تحذيرات في لبنان من نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة بسبب الدولار.. تحذيرات في لبنان من نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة

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حذرت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، من نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.

وقالت النقابة في بيان، الأحد، إن البلاد تعاني منذ أسابيع فقدان أنواع كثيرة من الأدوية، كما حذرت من أن مئات من الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم استئناف الاستيراد بأسرع وقت ممكن.

وكان قد أعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني أن 70 % من الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في البلاد.

وأكدت النقابة أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المالية المترتبة لصالح الشركات المصدرة، والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.

وأوضحت أن الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفرة لديها دون انقطاع، مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون الأدوية.

وتشهد لبنان أزمة اقتصادية بسبب تعثر تشكيل والخلافات السياسية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

المصرى اليوم

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