تفاصيل عودة 3 مستشفيات عزل لعملها بعد تسجيل «صفر» إصابات بـ«كورونا»

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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن إجمالي عدد المستشفيات المخصصة للعزل بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على رقم «صفر» إصابات بفيروس كورونا في عدد منها.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية صدى البلد، أن إجمالي عدد المستشفيات الجامعية هي 115 بالإضافة إلى 5 مستشفيات من جامعة الأزهر.

وتابع: «هناك 36 مستشفى مخصصة للعزل وباقي المستشفيات بها أقسام للعزل عند الاحتياج فقط، وهناك 3 مستشفيات منهم سجلت صفر حالة وتم عودتهم للتشغيل العادي واستقبلت المواطنين لتقديم الخدمة الطبية في التخصصات المختلفة».