بيراميدز وإنبي.. إكرامي يشارك بعد إصابة الشناوي

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تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام إنبي والجارية حالياً في ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واضطر المدرب اليوناني جونياس تاكيس إلى اشراك الحارس البديل شريف إكرامي وخروج أحمد الشناوي في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية مستغلاً الدفعة المعنوية التي حصل عليها بعد التعادل المثير أمام الأهلي في الجولة الماضية والتي انتهت بنتيجة 2-2.

ويلعب بيراميدز بدون جهود رمضاني صبحي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المواجهة الماضية، ونبيل عمود دونجا الذي تلقى طرد مباشر بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي.