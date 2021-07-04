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دخل محمود حمادة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرامبدز، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمود حمادة، دخل دائرة اهتمامات نادي الزمالك، للتعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما قام فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعرض اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويرى فاروق جعفر، أن محمود حمادة، هو أفضل بديل لفرجاني ساسي، في ظل قدرته على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، فضلاً عن دقة تمريراته.

وهناك أكثر من لاعب مرشح لتدعيم خط وسط الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل على رأسهم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون، جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال فترة توقف الدوري الحالية، لحسم ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق، في نهاية الموسم الجاري.