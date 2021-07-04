حسام حسن يستعين بالشباب في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد عدد من اللاعبين الشباب، على رأسهم محمد رجب وبلال السيد وعادل نيمار، وذلك في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي خليل

خط الدفاع: هشام صلاح، محمد رجب، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمر الميداني

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، خالد الغندور، عمار حمدي، عبدالسميع إبراهيم، عبدالغني محمد

خط الهجوم: عادل نيمار، بلال السيد، خالد قمر.