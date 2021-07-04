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العثور على جثة طالبة بها آثار خنق من الرقبة في شبين القناطر

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العثور على جثة طالبة بها آثار خنق من الرقبة في شبين القناطر العثور على جثة طالبة بها آثار خنق من الرقبة في شبين القناطر

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تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة عثر على جثتها، الأحد، بها أثار خنق من الرقبة ورجحت الأجهزة الأمنية أنها أقدمت على الإنتحار وتم نقنل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لطالبة داخل مسكنها بشبين القناطر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «ز.ص» 15 سنة طالبة وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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