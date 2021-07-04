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خبير أمني: انتقلت بقاعدة 3 يوليو من مرحلة السكون للردع

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خبير أمني: مصر انتقلت بقاعدة 3 يوليو من مرحلة السكون للردع خبير أمني: انتقلت بقاعدة 3 يوليو من مرحلة السكون للردع

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قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن تنتقل من مرحلة السكون لمفهوم الردع المتوازن، بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح ، أمس السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن بناء الدول العسكرية له تأثير في البناء السياسي والاقتصادي في المجتمع الداخلي.

وأوضح الباحث السياسي، أن مصر الآن تنتقل إلى دولة تحمي مصالحها بمفهوم الردع، مشيرًا إلى أن قاعدة 3 يوليو من المتوقع أن تكون مسرح أحداث خلال الشهور المقبلة.

وأكد على أهمية موقع قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلًا إن المكان في منتهى العبقرية لوجود حدث جلل الآن بين تركيا واليونان، ولكن مصر كانت واضحة تمامًا بفرض إرادتها وإعلانها بهذه المناورة أننا قادرون على الردع.

وعن رسائل العميد ياسر وهبة، مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قال محيي الدين إنه تحدث بصورة دقيقة ووصف الأمر وصفًا دقيقا وأوضح القدرة، مشيرًا أن حديثه في منتهى الأهمية، حيث تحدث بمشاعر المصريين.

المصرى اليوم

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