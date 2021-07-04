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خلال تدريب معلمين بمحافظات الصعيد.. «تعليم المنيا» توفر استراحات للمغتربين

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خلال تدريب معلمين بمحافظات الصعيد.. «تعليم المنيا» توفر استراحات للمغتربين خلال تدريب معلمين بمحافظات الصعيد.. «تعليم المنيا» توفر استراحات للمغتربين

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زار المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الأحد، فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا الجديدة، حيث تعقد دورة التطبيقات التربوية للمعلم المساعد، ويحاضر في التدريبات أساتذة جامعات متخصصون فى التربية والتنمية البشرية، وتأهيل المعلمين، ويمنح المتدرب فى نهاية الدورة شهادة اعتماد موثقة، وذلك يتطلب حضور ورشة عمل في الأكاديمية المهنية.

وأوضح الرشيدي أن هذه الورشة تهدف إلى استحداث آليات تدريب وتطوير مهارات المدرسين ويحصلون من خلال هذا التدريب على شهادة صلاحية مزاولة المهنة تكون بديلا عن منظومة الترقية المتبعة حاليا.

يأتي ذلك ضمن إجراءات الترقي للمعلمين المتقدمين لتدريبات الترقى لعام 2021.

وفى إطار ذلك، وجه الرشيدي بتوفير استراحات بالمنيا الجديدة، للمعلمين المتواجدين بالتدريب من جميع محافظات الصعيد، لتخفيف معاناة السفر وتوفير جو من الهدوء والاستقرار النفسى والمعنوي.

المصرى اليوم

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