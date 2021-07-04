اليابان تقدم منحة لمساعدة الفلسطينيين لمواجهة كورونا: أكثر من 7 ملايين دولار

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أعلنت وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، الأحد، توفير منحة مالية لتوفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الفلسطينيين.

وتلقى نحو 500 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تخضعان لسيطرة الفلسطينيين، تطعيماتهم بالكامل.

وقالت «جايكا» إنها ستقوم بتقديم أكثر من 7 ملايين دولار إلى السلطة الفلسطينية لشراء مركبات تبريد ومجمدات نقالة ومعدات أخرى. وتم توقيع الاتفاق في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأربعاء.

وشكرت وزيرة الصحة الفلسطينية اليابان على تقديمها لوازم توصيل اللقاحات.