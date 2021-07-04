مدير أمن المنوفية يترأس الاجتماع التنسيقي لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة

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ترأس اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، الأحد، الاجتماع التنسيقي مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لاستعراض خطة تأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق إجابة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة يوميا واستراحات المعلمين المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية بالمنوفية والتأكيد على تواجد الحراسة الأمنية الليلية بمقار اللجان والمرور الليلي على كافة اللجان .

وأكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، توفير كل سبل الأمن والأمان والراحة لجميع الطلاب أثناء انعقاد اللجان سواء داخل اللجنة أو خارجها، مشددا على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد سويد على الالتزام التام بتعليمات الوزارة المنظمة لتوقيت دخول الطلاب والعاملين باللجنة حفاظا على سلامتهم.