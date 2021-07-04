أخبار عاجلة

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد -
أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم -
ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية -
 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو -
عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» -
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة -
«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عن إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدير أمن المنوفية يترأس الاجتماع التنسيقي لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة

Print
مدير أمن المنوفية يترأس الاجتماع التنسيقي لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة مدير أمن المنوفية يترأس الاجتماع التنسيقي لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، الأحد، الاجتماع التنسيقي مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لاستعراض خطة تأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق إجابة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة يوميا واستراحات المعلمين المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية بالمنوفية والتأكيد على تواجد الحراسة الأمنية الليلية بمقار اللجان والمرور الليلي على كافة اللجان .

وأكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، توفير كل سبل الأمن والأمان والراحة لجميع الطلاب أثناء انعقاد اللجان سواء داخل اللجنة أو خارجها، مشددا على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المستجد.

وشدد سويد على الالتزام التام بتعليمات الوزارة المنظمة لتوقيت دخول الطلاب والعاملين باللجنة حفاظا على سلامتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا