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استشاري: السكر قد يظهر مرة أخرى بعد تكميم المعدة حال تناول السكريات

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استشاري: السكر قد يظهر مرة أخرى بعد تكميم المعدة حال تناول السكريات استشاري: السكر قد يظهر مرة أخرى بعد تكميم المعدة حال تناول السكريات

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراحة تحويل المعدة المصغر يؤدي إلى وجود معدة جديدة تتيح للمريض تناول وجبة صغيرة، مما يؤدي إلى التخلص من السمنة وكافة الأمراض المصاحبة لهذا المرض.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عملية التكميم عبارة عن إجراء لتصغير المعدة، ومع مرور الوقت قد تمتد المعدة مرة أخرى، خاصة إذا كان المريض يتناول الكثير من السكريات والمياه الغازية.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة لا تؤثر على عملية امتصاص السكريات أو ، مما قد يؤدي إلى ظهور السكر بعد اختفائه من إجراء العملية.

المصرى اليوم

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