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قال عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن ثورة 30 يونيو انتفض فيها المواطنون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، ونفذ المصريون ملحمة تاريخية تمثلت في احتشادهم في الشوارع والخروج بالملايين في الميادين من أجل المطالبة برحيل الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع «قنديل»، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «في تلك الثورة تم اكتشاف قائد عظيم يُدعى عبدالفتاح السيسي وضع خارطة طريق؛ فلم نكتفي بذلك وأراد الشعب المصري أن يوضع له خارطة مستقبل وكان على قدر المسؤؤلية»، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح أنه عقب اندلاع ثورة 30 يونيو في 2013، والإطاحة بحكم الإخوان، دق خطر الإرهاب أجراس الحرب من جديد، وبات في شهور معدودة تلت الثورة من أخطر التحديات الأمنية التي تُهدد أمن واستقرار البلاد، وإطلاق شرارة الإرهاب الأسود بالتحريض المباشر على القتل والتخريب، ونجحت أجهزة الأمن في القضاء على عدد كبير من البؤر الإرهابية في القاهرة الكبرى والمحافظات وسيناء.