12 باحثًا يحصدون جوائز أفضل رساائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على اعتماد مبلغ 108 آلاف جنيه جوائز لـ 12 باحثًا حصدوا جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه للعام الجامعى 2021/2020.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الجائزة تأتى تطبيقاً لاستراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص جائزة قيمتها 10 آلاف جنيها وشهادة تقدير لأفضل رسالة دكتوراه، و8 آلاف جنيه وشهادة تقدير لأفضل رسالة ماجستير يتم توزيعها مناصفة بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الجائزة تشمل 3 قطاعات: القطاع الأول العلوم الطبية، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية.

وفاز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه سالى محمد الشيخ المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ونانسى أحمد الشاعر المدرس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، وفى مجال القطاع الطبى فاز بالجائزة حسين محمد حمدى المدرس بقسم جراحة المخ والاعصاب بكلية الطب، وانجى عبد السميع الاخناوى المدرس بقسم الميكروبولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الإنسانية فاز مصطفى أحمد القاضى المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، وأحمد محمد قاعود الباحث بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق.

كما فاز بجائزة أفضل رسالة ماجستير إسلام سعيد الزينى المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وسمر سامى القفاص المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفى مجال القطاع الطبى فازت بها سارة محمد حمودة المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وإيمان عبد السميع محمود صيدلانية بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الإنسانية فازت بها لينا فاروق الجندى المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب، وسلوى محمد عبد الغنى باحثة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.