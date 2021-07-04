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بدء التطبيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

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بدء التطبيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ بدء التطبيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحد، عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن والمحافظة.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المركز التكنولوجى بالمركز لمتابعة انتظام سيرعمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، والتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

المصرى اليوم

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