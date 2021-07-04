انقطاع الكهرباء يدفع أهالي "جعرانة مكة" لقضاء ليلتهم خارج منازلهم

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استياء كبير من تكرار الأعطال ومطالب بسرعة حل المشكلة

أبدى عدد من سكان الجعرانة بمكة المكرمة، استياءهم من انقطاع الكهرباء المستمر؛ بسبب عطل في محول الحي الواقع شرق مسجد الميقات، والذي لم يتم إصلاحه حتى الآن.

وعبّر الأهالي عن انزعاجهم من تكرار انقطاع الكهرباء عن منازلهم؛ مشيرين إلى أن الحي الواقع شرق مسجد الجعرانة، انقطعت عنه الكهرباء لمدة يومين، وما زال العطل يتكرر دون أدنى مسؤولية، وقد قضوا ليلتهم خارج منازلهم.

وطالب أهالي الحي، مسؤولي شركة الكهرباء بمكة، بضرورة إعادة التيار الكهربائي، وأخذ التدابير اللازمة لإصلاح الأعطال المتكررة؛ لتفاديها مستقبلاً، لا سيما خلال الشهر الكريم، مؤكدين أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد الحي فيها انقطاعًا للكهرباء.

ورغم كثرة المطالب والبلاغات لدى مركز طوارئ شركة الكهرباء وتعقب أفراد الحي لشركة الكهرباء بمكة بحي العمرة لم نجد أي جدوى أو تفاعل مع كثرة البلاغات.