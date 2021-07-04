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مطران كاثوليك المنيا: توثيق الأحداث بالكنائس هو نقل الخبرة والحماس من كنيسة لأخرى

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مطران كاثوليك المنيا: توثيق الأحداث بالكنائس هو نقل الخبرة والحماس من كنيسة لأخرى مطران كاثوليك المنيا: توثيق الأحداث بالكنائس هو نقل الخبرة والحماس من كنيسة لأخرى

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التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأحد، مسؤولي وأعضاء المكتب الإعلامي بالإيبارشية، بحضور الأب يوحنا صموئيل، مسؤول المكتب.

واستمع الأنبا باسيليوس إلى رؤية وأفكار فريق العمل، كما ألقى كلمة ركز فيها على عدة نقاط منها: "التوثيق ليس لأفراد أو حتي مجموعات ولكننا نوثق مسيرة عمل الروح القدس، وكيف يتحرك داخل كل كنيسة".

ولفت إلى ان توثيق الحدث يوحد نوع الحماس للكنائس عن طريق مشاركة الأخبار، ومعرفة من خلالها ما يتم في الكنائس الأخرى والسعي للتجديد في الخدمات، وخلق خدمات جديدة.

وأضاف أن التوثيق هو نقل الخبرة لمكان آخر، وهذا يوسع دائرة الخبرات للكنائس، لتحسين الأداء في الخدمات.

المصرى اليوم

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