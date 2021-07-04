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خبير عسكري: مفتاح حل مشاكل وأزمات المنطقة والعالم

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خبير عسكري: مصر مفتاح حل مشاكل وأزمات المنطقة والعالم خبير عسكري: مفتاح حل مشاكل وأزمات المنطقة والعالم

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علق اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وحصاد ما حدث قبل سنوات في 3 يوليو 2013، قائلًا إن القيادة السياسية نجحت في استخدام هذا الحدث لتقديم دلالة واضحة لما وصلت إليه من تنمية وتطوير ونهوض خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «العمدة»، خلال لقائه، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية أعطت دروسًا كثيرة في الفترة الأخيرة بأنه يخطىء من يظن أن هناك من هو بعيد عن قدرة مصر وقواتها المسلحة، وأن عدم تدخل هذا البلد في شؤون الدول انعزال، معقبًا: «نحن دولة حكيمة تمتلك جيش رشيد وقيادة حكيمة».

وتابع: «مصر مفتاح حل مشاكل وأزمات المنطقة والعالم، وهي الرقم الأهم بالمعادلة، والدلائل على ذلك كثيرة»، مشيرًا إلى أن إدراك العالم لحجم وأهمية مصر لم يأت من فراغ، وأنه بعد سويعات قلائل من تاريخ تولي الرئيس عبدالفتاح أمور البلاد، أعيدت من جديد صياغة الدبلوماسية المصرية ورؤية الدولة وشخصيتها التي كان يحاول البعض تشويهها قبل مجيء الرئيس السيسي.

المصرى اليوم

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