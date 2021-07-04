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تشكيل سموحة المتوقع أمام الأهلي

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تشكيل سموحة المتوقع أمام الأهلي تشكيل سموحة المتوقع أمام الأهلي

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يحل فريق الأهلي ضيفاً على منافسه سموحة مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المدير الفني للفريق السكندري أحمد سامي، إلى تقديم أداء متميز ونتيجة جيدة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في المواجهة الأخيرة أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد وهو ما تسبب في قيام الإدارة بوقف مستحقات اللاعبين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن يلعب فريق سموحة ضد الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - محمود البدري - رجب نبيل - شريف رضا.

خط الوسط: محمود حليمو أحمد حمص - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - ديريك نسنامبي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، فيما يتواجد سموحة عند المركز الرابع بعدما جمع 40 نقطة من 27 لقاء.

المصرى اليوم

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