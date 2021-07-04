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«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بني سعيد

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«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بني سعيد «صحة المنيا» تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بني سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني سعيد بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدءا من الاثنين ولمدة يومين، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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