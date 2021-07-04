أخبار عاجلة

الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد -
أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم -
ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية -
 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو -
عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» -
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة -
«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عن إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية -
«الإسكندرية» تطرح حق استغلال 11 شاطئا في مزايدات علنية (الضوابط والشروط) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تسليم 87 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في دسوق

Print
تسليم 87 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في دسوق تسليم 87 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في دسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، الأحد، عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد أن استكملوا الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وقالت ماضي إنه تم تسليم 87 عقد تقين أملاك دولة حتى الآن، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا

من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا

برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم

أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم