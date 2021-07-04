تسليم 87 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في دسوق

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سلمت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، الأحد، عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد أن استكملوا الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وقالت ماضي إنه تم تسليم 87 عقد تقين أملاك دولة حتى الآن، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي.