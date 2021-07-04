شاب يعيش بدون قلب لمدة 555 يوما ( تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع شاب أمريكي يدعى ستان لاركن، العيش حياة طبيعية لنحو 555 يوما بدون قلب طبيعي، رغم ممارسته الرياضة طوال هذه الفترة.

والشاب الأمريكي البالغ من العمر 25 عاما، مصاب بإعتلال بعضلة القلب العائلي، وهو نوع من قصور القلب الذي من الممكن أن يصيب البشر دون سابق إنذار ويسبب الوفاة.

واستطاع الشاب العيش بقلب اصطناعي حمله في حقيبة على ظهره، وانتظر 555 يوما للقيام بزراعة القلب، حيث قام أطباء جامعة ميشيغان بتركيب جهاز للقلب الاصطناعي الكلي وكان ينتظر المتبرع المناسب، وفقا لما نقله موقع «البيان».

واصبح الشاب قدوة في التحمل، وكذلك الأطباء، الذين كانوا يتابون حالته الصحية.