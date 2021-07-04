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طلاب جامعة طنطا يزورون معرض الكتاب في دورته الـ52

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طلاب جامعة طنطا يزورون معرض الكتاب في دورته الـ52 طلاب جامعة طنطا يزورون معرض الكتاب في دورته الـ52

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نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة طنطا، زيارة ميدانية للجناح العسكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.

وأشار الدكتور وليد العشرى، المتحدث الرسمى لجامعة طنطا، إلى أن الزيارة تأتي فى إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب ببطولات قواتنا المسلحة والعمل على غرس القيم الوطنية والقومية وتنمية مشاعر اﻟوﻻء للوطن، موضحا أن الجولة داخل الجناح العسكرى بالمعرض تضمنت شرحا للطلاب للتاريخ العسكري المصري العريق ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها، والاطلاع علي المجلدات التي تضم معارك الجيش المصري، وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية، فضلًا عن إصدارات إدارة الشؤون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

المصرى اليوم

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