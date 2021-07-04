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داوود أوغلو: على أردوغان اتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا

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داوود أوغلو: على أردوغان اتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا داوود أوغلو: على أردوغان اتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا

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اعتبر رئيس حزب «المستقبل» التركي أحمد داود أوغلو أنه ينبغي على الرئيس رجب طيب أردوغان اتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لأنه هو الوحيد قانونيا المخول بذلك.

وجاءت تصريحات رئيس حزب «المستقبل» حول التطورات بالساحة التركية خلال مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق ولاية سامسون التركية.

وشدد أوغلو على كون «الانتخابات ضرورية لتركيا من الناحية النفسية لكن البرلمان ليس لديه صلاحية اتخاذ قرار بانتخابات مبكرة والرئيس المخول بهذا الأمر بموجب النظام الرئاسي الجديد يعرقل اتخاذ قرار في هذا الاتجاه».

وتابع: «أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد نقاشات حول عقد انتخابات مبكرة وآمل أن يدفع الرئيس البلاد نحو انتخابات مبكرة طالما أنه يحظى بالدعم الشعبي الكافي».

وكان الرئيس التركي أكد في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في البلاد ستجرى في موعدها المحدد في يونيو 2023.

المصرى اليوم

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