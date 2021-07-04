محافظ الفيوم يوجه بمراجعة خطوط التليفونات والإنترنت استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها السبت المقبل وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.
وأوضح محافظ الفيوم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تُعد الدفعة الأولي التي يتم تطبيق النظام الحديث بها، كما أنه تجرى في ظروف استثنائية، لافتاً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القائمين على العملية الامتحانية، بضرورة أن تكون الامتحانات هذا العام ورقية تسهيلاً على أبنائنا الطلاب.
وأكد محافظ الفيوم ضرورة الانتهاء من متابعة جاهزية كل المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، وكذا الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان مع تسخير كافة الامكانيات الخاصة بالمدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لآداء الإمتحانات بسهولة ويسر.
وشدد الأنصاري علي اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير التعقيم والكمامات لكل الأفراد المتواجدين باللجان، مع الحفاظ على التباعد المكاني، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.
ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية ومسؤول الاتصالات، للتنسيق فيما بينهم، لمراجعة خطوط التليفونات والإنترنت بكل اللجان بشكل يومي لتفادي ورود أي مفاجآت أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات، كما وجه مسؤول شركة الكهرباء، بتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتي لا تؤثر على العملية الامتحانية.
كما وجه الأنصاري وكيل وزارة الصحة ومدير عام فرع التأمين الصحي، بتوفير فرق طبية داخل اللجان مع التأكد من الاجراءات الصحية والوقائية، ووجه مدير فرع الإسعاف بالفيوم، بضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج، وتوفير سيارة ارتكاز ثابتة عند مديرية التربية والتعليم.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لوضع خطة عمل لعناصر التأمين الإداري، لتأمين اللجان من الداخل والخارج والتعامل مع أي أحداث طارئة تعرقل سير الإمتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الإمتحانية بمختلف مراكز وقري المحافظة، ووجه وكيل وزارة التموين بتوفير حصة إضافية من الخبز لصالح أعضاء اللجان والمراقبين طوال فترة الامتحانات.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعه الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود، لمنع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية، وذلك لخروجها بالشكل اللائق.
واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الاجراءات التي اتخذتها المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، والتي شملت التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة، وفرع التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة شركات المرافق والخدمات، للتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 16 ألف و168 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 62 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية بمختلف مراكز وقري المحافظة، وكذا تجهيز 21 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة.
فيما استعرض الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، جاهزية المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي، والإسعاف، حيث تم تزويد اللجان الإمتحانية بأطقم طبية لتقديم الرعايه الصحية خلال فترة الإمتحانات، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً بضرورة تطعيم كافة المعلمين المشاركين في العملية الامتحانية، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لحصر جميع المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، لتطعيمهم قبل بدء الامتحانات حفاظاً علي سلامة الجميع.