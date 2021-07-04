محافظ الفيوم يوجه بمراجعة خطوط التليفونات والإنترنت استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها السبت المقبل وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.

وأوضح محافظ الفيوم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تُعد الدفعة الأولي التي يتم تطبيق النظام الحديث بها، كما أنه تجرى في ظروف استثنائية، لافتاً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القائمين على العملية الامتحانية، بضرورة أن تكون الامتحانات هذا العام ورقية تسهيلاً على أبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة الانتهاء من متابعة جاهزية كل المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، وكذا الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان مع تسخير كافة الامكانيات الخاصة بالمدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لآداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وشدد الأنصاري علي اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير التعقيم والكمامات لكل الأفراد المتواجدين باللجان، مع الحفاظ على التباعد المكاني، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية ومسؤول الاتصالات، للتنسيق فيما بينهم، لمراجعة خطوط التليفونات والإنترنت بكل اللجان بشكل يومي لتفادي ورود أي مفاجآت أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات، كما وجه مسؤول شركة الكهرباء، بتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتي لا تؤثر على العملية الامتحانية.

كما وجه الأنصاري وكيل وزارة الصحة ومدير عام فرع التأمين الصحي، بتوفير فرق طبية داخل اللجان مع التأكد من الاجراءات الصحية والوقائية، ووجه مدير فرع الإسعاف بالفيوم، بضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج، وتوفير سيارة ارتكاز ثابتة عند مديرية التربية والتعليم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لوضع خطة عمل لعناصر التأمين الإداري، لتأمين اللجان من الداخل والخارج والتعامل مع أي أحداث طارئة تعرقل سير الإمتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الإمتحانية بمختلف مراكز وقري المحافظة، ووجه وكيل وزارة التموين بتوفير حصة إضافية من الخبز لصالح أعضاء اللجان والمراقبين طوال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعه الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود، لمنع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية، وذلك لخروجها بالشكل اللائق.

واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الاجراءات التي اتخذتها المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، والتي شملت التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة، وفرع التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة شركات المرافق والخدمات، للتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 16 ألف و168 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 62 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية بمختلف مراكز وقري المحافظة، وكذا تجهيز 21 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة.

فيما استعرض الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، جاهزية المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي، والإسعاف، حيث تم تزويد اللجان الإمتحانية بأطقم طبية لتقديم الرعايه الصحية خلال فترة الإمتحانات، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً بضرورة تطعيم كافة المعلمين المشاركين في العملية الامتحانية، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لحصر جميع المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، لتطعيمهم قبل بدء الامتحانات حفاظاً علي سلامة الجميع.