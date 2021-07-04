رئيس جامعة المنوفية يستقبل وكيل «التعليم» بالمحافظة

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استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الأحد، على هامش افتتاح الدورة التدريبية الأولى لإعداد (معلم رقمي معتمد)، والتي ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع المديرية لصقل مهارات المعلمين ومواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول الرقمي.

وقال سويد إن جامعة المنوفية هي بيت الجميع ونسعد دائما بالتواجد بين ربوعها لتلقي التدريبات في ظل وجود هذه النخبة المتميزة من الاساتذة والمدربين باعتبارها المرجع الأساسي في مختلف العلوم التربوية والعلمية، مضيفا أن جائحة كورونا أسرعت من التحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة والتي منها العملية التعليمية والتي اصبح نظام تعليمي قائم بالفعل وليس مجرد فكرة للدراسة لتقديم خدمة تعليمية للطلاب عبر المنصات الالكترونية والقنوات الفضائية.