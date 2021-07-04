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بعد غياب رمضان.. الجباس يقود تشكيل بيراميدز أمام إنبي

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بعد غياب رمضان.. الجباس يقود تشكيل بيراميدز أمام إنبي بعد غياب رمضان.. الجباس يقود تشكيل بيراميدز أمام إنبي

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أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة إنبي في إطار مباريات الجولة الـ29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل غياب رمضان صبحي بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا الذي طُرد في المواجهة الأخيرة أمام الأهلي فيما يستمر جلوس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس.

المصرى اليوم

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