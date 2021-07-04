أخبار عاجلة

الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد -
أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم -
ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية -
 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو -
عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» -
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة -
«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عن إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية -
«الإسكندرية» تطرح حق استغلال 11 شاطئا في مزايدات علنية (الضوابط والشروط) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

ترفض توصيل المساعدات من العراق لشمال شرقي سوريا

Print
روسيا ترفض توصيل المساعدات من العراق لشمال شرقي سوريا ترفض توصيل المساعدات من العراق لشمال شرقي سوريا

جي بي سي نيوز :- وصف سفير لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى شمال شرقي سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية بأنه "غير مجدٍ". كما رفض الكشف عن مصير المعبر الوحيد الذي يعمل الآن، من تركيا إلى شمال غربي البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة.

يقترح مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرسال مساعدات عبر المعبرَين، لكن فاسيلي نيبينزيا قال في مؤتمر صحافي إن روسيا تناقش فقط إمكانية استمرار عمليات تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى إدلب في شمال غربي سوريا. ورفض القول ما إذا كانت روسيا ستصوت لإبقائه مفتوحا أو سوف تستخدم حق النقض لإغلاقه ، وفق "العربية".

وتعرضت روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأوروبيين وغيرهم ممن يحذرون من عواقب إنسانية وخيمة لأكثر من مليون سوري إذا تم إغلاق جميع المعابر الحدودية.

وكان نيبينزيا يعلق على مشروع قرار تم توزيعه على مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يُبقي معبر باب الهوى مفتوحًا، ويعيد فتح معبر اليعربية من العراق في الشمال الشرقي الخاضع للسيطرة الكردية والذي أغلق في يناير2020.

وافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية عندما بدأ تسليم المساعدات في عام 2014، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الصراع السوري. لكن في يناير 2020، هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس أولاً لقصر شحنات المساعدات على معبرين حدوديين في الشمال الغربي، ثم في يوليو من العام الماضي لإغلاق آخر.

لذلك لا يمكن اليوم إيصال المساعدات إلا عبر معبر باب الهوى، وينتهي تفويض استخدامه لإدخال المساعدات الإنسانية في 10 يوليو.

وتعرضت روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأوروبيين وغيرهم ممن يحذرون من عواقب إنسانية وخيمة لأكثر من مليون سوري إذا تم إغلاق جميع المعابر الحدودية.

وكان نيبينزيا يعلق على مشروع قرار تم توزيعه على مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يُبقي معبر باب الهوى مفتوحًا، ويعيد فتح معبر اليعربية من العراق في الشمال الشرقي الخاضع للسيطرة الكردية والذي أغلق في يناير2020.

وافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية عندما بدأ تسليم المساعدات في عام 2014، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الصراع السوري. لكن في يناير 2020، هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس أولاً لقصر شحنات المساعدات على معبرين حدوديين في الشمال الغربي، ثم في يوليو من العام الماضي لإغلاق آخر.

لذلك لا يمكن اليوم إيصال المساعدات إلا عبر معبر باب الهوى، وينتهي تفويض استخدامه لإدخال المساعدات الإنسانية في 10 يوليو.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا

لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها