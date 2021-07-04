محافظ القليوبية يتفقد المشروعات القومية بمدينة شبرا الخيمة

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تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، عددا من المشروعات القومية التي تقام بمدينة شبرا الخيمة، والتي ستنقل المدينة نقلة نوعية وحضارية لتسهم في رفع مستوى الخدمة والمعيشة لمواطنيها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وأكد الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

واختتم الهجان جولته بتفقد لأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري مشددا على ازالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة في تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك، علما بان المحور يبدأ من نهاية كوبرى المطرية مرورا بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائرى بعرض ٥٠ مترا وبطول 5 كيلو.