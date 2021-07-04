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استشاري يوضح أبرز مخاوف مريض القلب قبل إجراء الجراحة

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استشاري يوضح أبرز مخاوف مريض القلب قبل إجراء الجراحة استشاري يوضح أبرز مخاوف مريض القلب قبل إجراء الجراحة

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن المريض إذا كان خائفًا من عملية القلب فلا يتم إدخاله للعملية على الفور، ويتم تجهيزه من خلال العمل على التغلب على مخاوف المريض.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المريض قد يكون خائفًا من العملية أو الخوف من عدم القدرة على العمل بعد العملية أو تكلفة الإجراء الطبي، أو الجراحي، مشيرًا إلى أن المخاوف قبل إجراء هذه العملية تتفاوت من شخص للآخر، والبعض يريد تأمين نفسه من الناحية المادية وقت إجراء الجراحة، خاصة الصنايعية.

وأشار إلى أن جراحة القلب ليست عبارة عن جرحة وإزالة الصمام، وتركيب صمام صناعي آخر، موضحًا أن التعامل مع القلب يكون من خلال وضع خطة متكاملة، لكي يصل الإنسان إلى بر الأمان بعد الانتهاء من الجراحة.

المصرى اليوم

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