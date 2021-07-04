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الشركة المالكة لـ«إيفر جيفين»: توصلّنا لحل جيد مع قناة السويس للإفراج عن السفينة

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الشركة المالكة لـ«إيفر جيفين»: توصلّنا لحل جيد مع قناة السويس للإفراج عن السفينة الشركة المالكة لـ«إيفر جيفين»: توصلّنا لحل جيد مع قناة السويس للإفراج عن السفينة

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أعلنت الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين، الأحد، إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي مع هيئة قناة السويس.

وأشارت الشركة في بيان، الأحد، إلى أنه ستتم الاستعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام فعالية بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب.

جاء ذلك في أعقاب الاتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين، وبعد اجتماعات أخرى مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس والعديد من جلسات الاستماع.

كانت «إيفرجيفين» قد تعرضت في نهاية مارس الماضي إلى جنوحها في عرض قناة السويس مما تسبب في إلحاق خسائر للهيئة بعد تسببها في غلق المجري الملاحي نحو ٦ أيام .

المصرى اليوم

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