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محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة خدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة

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محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة خدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة خدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة

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اجتمع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، الأحد، مع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، في مؤتمر موسع لمناقشة الاستعدادات لتدشين النموذج الإرشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ العامة المتطورة بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بحضور قيادات إدارة إشارة التشغيل، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدى العناني السكرتير العام للمحافظة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس هيئة الإسعاف وممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارات الكهرباء والبترول والاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهات المعنية.

وخلال المؤتمر التنسيقي الأول تم استعراض الموقف التنفيذى للنموذج الاسترشادى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة، حيث تتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية مجهزة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية، وإتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

كما تهدف غرفة العمليات الموحدة ترشيد الأعباء المالية ودعم وتدقيق الاستثمارات وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث لسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول المعدلات العالمية، والتي تتضمن المرحلة الثانية محافظة الاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، والمرحلة الثالثة محافظتي جنوب سيناء والشرقية لتشمل إقليم القناة.

وتضمن المؤتمر، شرح السيناريو العملى لبيان كيفية استيعاب الشبكة الوطنية للجهات المعنية الأخرى والتعاون معهم لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة لعرض بيان عملى لحدوث حريق بأحد محطات الغاز وتلقى البلاغ من أحد المواطنين وكيفية التواصل بين الشبكة الوطنية والجهات المعنية لسرعة احتواء الأزمة، حيث يتم تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال ٣ دقائق، حيث تشمل لمنظومة على منظومة موزع مهام اللاسلكى المطور CD، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية VC، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية IVS، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة CAD، ومنظومة التقييم المبدئى للمريض داخل سيارات الاسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارىء AlI، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف عمليات الأخرى خلال جهاز التابلت أو لاسلكية .

ووجه محافظ الاسماعيلية بضم عدد من المديريات الخدمية كالتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ودراسة إمكانية ضم عناصر فنية للجهات المعنية بغرفة العمليات الموحدة، لتكون مجهزة على أعلى مستوى لتحقيق السيطرة المتكاملة والتعاون مع كافة الأجهزة لسرعة احتواء الأزمات، مؤكدا على تكليل كافة الجهود لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أي أزمة موجودة في أي محافظة بمصر«، وداعم رئيسى لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي.

المصرى اليوم

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