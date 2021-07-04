بعد سقوط ميكروباص في الترعة.. سائقو موقف المنصورة: «بنُقضى حاجتنا في الشارع» (صور وفيديو)

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شهد موقف جديلة بمدينة المنصورة، اليوم، سقوط سيارة ميكروباص بترعة المنصورية أثناء وقوفها وأكد شهود عيان أن السبب هو مرور سيارة نقل كبيرة «تريللا» مما تسبب في سقوط السيارة رغم وقوفها في انتظار الدور .

وأكد شهود عيان أن السيارة كانت تقف في الصف في انتظار دورها في التحميل وظهرها للترعة مثل باقى السيارات وفجأة أثناء مرور سيارة نقل ثقيل «تريللا» تحركت السيارة للخلف بسبب وجود ميل في الأرض واتجهت مباشرة للترعة وسقطت بالكامل وتم ابلا غ الشرطة واحضار ونش ليتمكنوا من إخراجها من داخل المياه «

وأكد شهود العيان «أن هذه هي الحالة رقم 8 التي تسقط فيها سيارة بالترعة لأن السيارات تقف على جانب الطريق وشاطىء الترعة وأى حركة خطأ تنزلق السيارة في الترعة»

وسادت حالة من الغضب بين السائقين بسبب تكرار حوادث سقوط السيارات بالترعة بسبب عدم وجود عوامل أمان والسيارات تقف بمحازاة شاطئ الترعة بالإضافة لعدم وجود أي خدمات بالمكان، مؤكدين أن محافظة الدقهلية تقوم بتحصيل الكارتة بانتظام ولا تقدم أي خدمة للموقف .

وقال السائقون في تصريح للمصري اليوم «أن هذا الموقف تم نقله من منطقة الدراسات مؤقتا منذ عام تقريبا ويخدم عدة مراكز وعشرات القرى ووعدهم محافظ الدقهلية أن النقل لمدة شهرين فقط لحين إيجاد مكان لعمل موقف مكبر يضم جميع مواقف المحافظة ومع ذلك مر عام ولم يحدث أي شيء والوضع يزداد سوءا كل يوم»

وأشاروا إلى اتخاذهم من شاطئ الترعة واسفل كوبرى جديلة مكانا لقضاء حاجتهم قائلين «المكان مافيش فيه حمام ونضطر لقضاء حاجتنا في الترعة أو تحت الكوبرى بالإضافة ان السيارات والسائقين يقفون في تحت الشمس في الصيف وتحت المطر في الشتاء لعدم وجود تندة وكرسى ولا استراحات ولا أي وسيلة حماية كما أن سكان المنطقة يشتكون ليل نهار من السيارات والسائقين التي تقف تحت منازلهم مطالبين بانشاء موقف آدمى في مكان مناسب لحماية الركاب والسائقين».

سقوط سيارة ميكروباص فى ترعة بالدقهلية

سقوط سيارة ميكروباص فى ترعة بالدقهلية

غضب سائقئ المنصورة بعد سقوط ميكروباص فى الترعة

غضب سائقئ المنصورة بعد سقوط ميكروباص فى الترعة

غضب سائقئ المنصورة بعد سقوط ميكروباص فى الترعة

غضب سائقئ المنصورة بعد سقوط ميكروباص فى الترعة