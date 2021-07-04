أخبار عاجلة

الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا -
برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد -
أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم -
ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية -
 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو -
عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» -
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة -
«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عن إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية -
«الإسكندرية» تطرح حق استغلال 11 شاطئا في مزايدات علنية (الضوابط والشروط) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز شباب الاستاد والمدينة الشبابية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، بجولة تفقدية لمركز شباب الاستاد، والمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من وضع حجر أساس انشاء النادي المصري.

شهد الوزير والمحافظ الأنشطة المقامة بمركز شباب الإستاد في ألعاب «كرة اليد، الملاكمة، التايكوندو، الكاراتيه، والهوكي»، والأنشطة الكشفية. وتفقد الوزير إنشاءات المركز من صالات أنشطة، وملعب متعدد الأغراض، والصالة المغطاة، وحمام السباحة، وقاعة الحاسب الآلي والمكتبة، والأماكن المخصصة للأطفال وللاسر.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد الملعب الجديد الذي تم إنشاؤه بالمدينة الشبابية، والملعب المتعدد الأغراض، وقاعة الاجتماعات في إطار توافر كافة الخدمات داخل المدينة.

واطلع الوزير والمحافظ على خطة تشغيل المدينة، واستضافتها لمختلف الفعاليات، الشبابية، وإقامة المعسكرات التدريبية استفادةً من إمكانياتها المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة سير العمل في المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتكثيف المشروعات والبرامج والخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتاً إلى تنوع البرامج المقدمة لأبناء بورسعيد داخل المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظة.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا

من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا

برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم

أبطال أوروبا يصلون روما بعد التتويج .. والرئيس الإيطالى سيتقبلهم مساء اليوم