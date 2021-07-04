طلب حاطة حول إصابة المانجو بـ«الهباب الأسود»

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تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الأحد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبلوي، رئيس مجلس الوزرا، والسيد القصير، وزير الزراعة، بشأن مرض الهباب الأسود الذي أصاب محصول المانجو

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة، إن «الشكاوى تعددت من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض «الهباب الأسود» لإنتاجيته هذا العام، لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها، خاصة في محافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول».

وأضافت: «محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول».

وتابعت: «المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق، وهذه ليست المرة الاولي... فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسبب مرض الهباب الأسود، وخسارة المحصول بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو«.

ولفتت النائبة إلى أن «العدوى تنتقل من أرض مصابة إلى أرض سليمة وينتشر المرض بسرعة رهيبة، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في انتشار المرض، وأن العفن الهبابي امتد إلى محافظات الشرقية وغيرها الكثير من محافظات الدلتا وصعيد مصر بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية».

واتهمت النائبة الجهات المسئولة بالتقاعس، عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض «الهباب الأسود» الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .