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حملات نظافة مكثفة بمدينة بلطيم

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حملات نظافة مكثفة بمدينة بلطيم حملات نظافة مكثفة بمدينة بلطيم

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شهد مركز ومدينة بلطيم، الأحد، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع والإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إستمرار رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة، وإزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الميادين والمداخل الرئيسية للمدينة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، مجلس مدينة بلطيم، حملات تطهير الترع والمصارف، وإزالة المخلفات الناتجة عنها بكافة المناطق بالمدينة والقرى، بالتنسيق بين الوحدات المحلية القروية وإدارة الرى ببلطيم، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجارى المائية، حفاظاً على الرقعة الزراعية، كما تم رفع وتطهير مصرف الدائرى، كما إزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين ومفترشى الأرصفة، ووجهات المحال التجارية بشارع جمال عبدالناصر، وتحرير محاضر للمخالفين.

المصرى اليوم

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