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أسوان تستعد لماراثون الثانوية العامة

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أسوان تستعد لماراثون الثانوية العامة أسوان تستعد لماراثون الثانوية العامة

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اكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم عقد اجتماعًا تنسيقيًا، الأحد، للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق يوم السبت القادم 11 يوليو الجاري والتي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم، لافتاً بأن محافظ أسوان أعطي توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الإمتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة إمتحانات الثانوية العامة بإسيوط، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

وأشار الدكتور خالد قبيصي، إلى أن المحافظ كلف مسئولي المحليات برفع كافة المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة لتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالب وطالبة ليؤدوا الإمتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

واشار إلى أنه من ضمن التكليفات أيضاً تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أي إصابات أو أضرار، وبالتوازى مع ذلك تم توفير إستراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع إستراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات وإحتياجات المعلمين الضرورية، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

المصرى اليوم

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