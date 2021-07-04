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الجيش الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى قبل أيام من الملء الثاني لسد النهضة

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الجيش الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى قبل أيام من الملء الثاني لسد النهضة الجيش الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى قبل أيام من الملء الثاني لسد النهضة

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أعلن القائد العسكري في منطقة متكل، الجنرال الإثيوبي أسرات دينيرو، اليوم الأحد، عن رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها «سد النهضة»، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

ونقلت صفحة قوات الدفاع الإثيوبية على «فيسبوك»، عن الجنرال أسرات دينيرو، قوله، خلال اجتماع مع العسكريين، إن «القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح»، مشيرا إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد.

وأضاف أن أعمال بناء «سد النهضة» تجرى بوتيرة متسارعة دون أي عائق، مشددا على الحاجة إلى تعزيز المهمة لضمان السلام في المنطقة وأن الجيش الإثيوبي مستعد لمواصلة النصر وإكمال الجولة الثانية من إمدادات المياه بنجاح.

​وكان الرئيس، عبدالفتاح ، أكد، خلال تنظيم مأدبة غداء عقب افتتاح «قاعدة 3 يوليو» البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين، موضحا أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

المصرى اليوم

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